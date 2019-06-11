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Yanan otomobilden atlayarak kurtuldular

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 15:29 | Son Güncelleme

Uşak'ın Banaz ilçesinde, hareket halindeyken yanmaya başlayan otomobilden atlayan araç sürücüsü ile oğlu, hastanede tedavi altına alındı - Seyir halindeyken alev alan otomobilin kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasına yansıdı

Uşak'ın Banaz ilçesinde bir sürücü ve yanındaki oğlu, seyir halindeyken alev alan otomobilden atlayarak kurtuldu.

Karaköse köyünden Banaz'a giden Mehmet Yağ (55) idaresindeki 07 TL 641 plakalı otomobil, Uşak-Ankara kara yolu Dumlupınar mevkisinde, LPG sisteminin de bulunduğu arka bölümünden alev aldı.

Kısa sürede alevler otomobilin büyük bölümünü kapladı.

Arkadan gelen araçların olası kazaya karışmasını önlemek amacıyla bir süre yanan araçlı yola devam eden sürücü, daha sonra yanında bulunan oğlu Ercan Yağ'la birlikte otomobilden atladı.

Vücutlarında yanıklar oluşan baba ve oğlu, 112 Acil Servis ekiplerince Banaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yanan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bu arada seyir halindeki otomobildeki yangın, arkadan gelen başka bir araçtan cep telefonuyla görüntülendi.

Videoda, içerisinde kimsenin olmadığı ve alevlerin kapladığı otomobil yavaşladıktan sonra bir süre yokuş aşağı ilerliyor, ardından yolda bariyerlerin bittiği noktada şarampole ilerliyor.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma otomobil yangın

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