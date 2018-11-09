Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolunda motoru tutuşan otomobilini durduran sürücü ile eşi, araçtan çıkarak, canlarını kurtardı. İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, sürücü ise aracın yandığı anları üzüntüyle izledi.
İstanbul yönüne giden Seda Dinçer yönetimindeki 06 DS 710 plakalı otomobilin motorundan, TEM yolu İzmit Gültepe Rampası mevkisinde, dumanlar yükselmeye başladı. Dinçer, otomobili emniyet şeridine çekti. Seda- Dursun Dinçer çifti, araçtan inerek, canlarını kurtarırken itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, araçta bulunan eşyaları çıkarıp, yol kenarına koydu. Seda Dinçer ise otomobilinin yandığı anları üzüntüyle izledi. Otomobil, kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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