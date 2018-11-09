HABER

Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 12:15 | Son Güncelleme

İZMİT'te, TEM yolunda motoru tutuşan otomobilini durduran sürücü ile eşi, araçtan çıkarak, canlarını kurtardı.

Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

Dinçer AKBİR-Alişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT'te, TEM yolunda motoru tutuşan otomobilini durduran sürücü ile eşi, araçtan çıkarak, canlarını kurtardı. İtfaiye ekibi, yangını söndürürken, sürücü ise aracın yandığı anları üzüntüyle izledi.
İstanbul yönüne giden Seda Dinçer yönetimindeki 06 DS 710 plakalı otomobilin motorundan, TEM yolu İzmit Gültepe Rampası mevkisinde, dumanlar yükselmeye başladı. Dinçer, otomobili emniyet şeridine çekti. Seda- Dursun Dinçer çifti, araçtan inerek, canlarını kurtarırken itfaiyeye haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürerek, araçta bulunan eşyaları çıkarıp, yol kenarına koydu. Seda Dinçer ise otomobilinin yandığı anları üzüntüyle izledi. Otomobil, kullanılmaz hale gelirken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yanan otomobilden canlarını son anda kurtardılarYanan otomobilden canlarını son anda kurtardılarYanan otomobilden canlarını son anda kurtardılarYanan otomobilden canlarını son anda kurtardılar

PARTNERŞaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"Şaşırtan açıklamalar: "Her şeye burnumu sokacak kadar aptal değilim"
Ortak operasyonda Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildiOrtak operasyonda Roma Dönemi'ne ait sikkeler ele geçirildi
Dolandırdığı para ile yakalandıDolandırdığı para ile yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Son dakika! OHAL komisyonu açıkladı: 3 bin kişi göreve iade edildi

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Cihangir İslam canlı yayını terk etti

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Ahmet Kural suskunluğunu bozdu! Sıla kendisini Ziynet Sali ile aldattı mı?

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Başakşehir'den Abdullah Avcı ve Fenerbahçe açıklaması

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

Hayattaki tek isim anlattı: Tabut açıldı, Atatürk'ün yüzünü gördüm...

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

AK Parti'nin anketinden Mansur Yavaş çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Atatürk'e son veda! İşte az bilinen 10 Kasım fotoğrafları

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

Düğün fotoğraflarını görünce büyük şok yaşamışlardı! Mahkemeden flaş karar

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

İş adamı UBER'de 80 bin TL unuttu, geri getiren sürücüye sarıldı

Metrobüs durağında korku dolu anlar

Metrobüs durağında korku dolu anlar

Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!

Yurtdışından gelen kağıtla hayatının şokunu yaşadı!

8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

8 yaşında başladı, 50 yıldır beton yiyor!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.