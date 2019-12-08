Yanan otomobilden kayınvalidesini kurtarmak için canını hiçe saydı

Oğuzcan YAZAR- Hasan YILDIRIM/İSTANBUL,(DHA) BEYOĞLU'nda seyir halinde olan bir otomobilde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alev topuna dönen otomobilde bulunan yürüme engelli yaşlı bir kadın ise aracın sürücüsü damadı tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı.Otomobilin alev alev yandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Olay, Beyoğlu, Halıcıoğlu Okmeydanı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halinde olan otomobilden dumanlar yükselmeye başladı. Bunu gören sürücü Necati Sökmen, aracını güvenli bir noktaya çekerek park etti. Dumanların aleve döndüğünü gören sürücü ve ailesi kendilerini panikle dışarı attı. Yürüteç kullanan, yürüme engelli Azize Şahin’i ise damadı Necati Sökmen yanan otomobilden son anda çıkarmaya başardı. Otomobilin alev alev yandığını gören vatandaşlar ise durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı, otomobil kullanılamaz hale geldi.