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Yanan otomobilden son anda kurtarıldı

23.11.2020 12:49 | Son Güncelleme:
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Konya’nın Seydişehir ilçesinde, devrilerek alev alan otomobilden sürücüyü çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.Kaza, Seydişehir- Konya yolu Çavuş mahallesi civarında meydana geldi.

Konya’nın Seydişehir ilçesinde, devrilerek alev alan otomobilden sürücüyü çevreden yetişen vatandaşlar kurtardı.
Kaza, Seydişehir- Konya yolu Çavuş mahallesi civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suriye uyruklu El Ahmed Ziyad (44) idaresindeki 42 MA 4129 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarptıktan sonra takla atarak karşı şeride geçti. Otomobilin alev aldığı kazada sürücü yaralanırken kazayı görenler tarafından araçtan çıkarıldı. Son anda yanmaktan kurtarılan sürücü ambulans ile Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobildeki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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