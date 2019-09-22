Yanan otomobili görünce gözyaşlarına boğuldu

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU - İSTANBUL/DHA

Zeytinburnu'nda sabaha karşı park halinde duran bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını sararken park halinde duran bir başka aracın ise arka kısmı yandı. Yangın haberini alan aracın sahibi ve eşi olay yerine geldi. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu. İtfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış sebeplerini belirlemek için çalışma başlattı.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olay Zeytinburnu, Nuripaşa Mahallesinde sabah saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, İsa Yusuf Alptekin Sokak üzerinde park halindeki Dural Tembel'e ait 34 34 US 3114 plakalı araçta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracın motor kısmını tamamen sardı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Bu sırada bazı mahalle sakinleri yanan araca oturdukları binadan su dökerek söndürmeye çalıştı. Aracın sahibinin eşi yanmış araçlarını görünce gözyaşlarına boğuldu.