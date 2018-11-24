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Yanan otomobilin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 24.11.2018 22:45 | Son Güncelleme

İZMİR’in Bornova ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan otomobilin sürücüsü Aktürk Arslan (33), iddiaya göre araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti.

Yanan otomobilin sürücüsü öldü

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Bornova ilçesinde, bilinmeyen nedenle alev alan otomobilin sürücüsü Aktürk Arslan (33), iddiaya göre araçtan çıkamayarak hayatını kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde İzmir-Manisa yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle 35 KYV 29 plakalı otomobilin yandığını gören çevredekiler durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri su sıkarak müdahale ettikleri otomobildeki yangını söndürdü. Alevlerin tamamen söndürülmesinin ardından sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, otomobilin içerisinde yanmış erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede Aktürk Arslan’a ait olduğu belirlenen ceset, savcının incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu’na gönderildi.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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