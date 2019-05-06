Yanan Rus uçağının pilotundan açıklama

Yanan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağının pilotu kazanın ayrıntılarıyla ilgili yaptığı açıklamada, uçağın iniş hızının normal olduğunu, yangının piste değdikleri anda başladığını bildirdi.

Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağının pilotu Denis Evdokimov, kaza ile ilgili açıklama yaptı. Pilot, uçağın deposu dolu bir şekilde inmek zorunda kaldığını ve muhtemelen sarsıntılı iniş yüzünden uçağın alev aldığını belirterek, "İniş hızı normaldi, pistle temastan sonra yangın çıktı" ifadelerini kullandı. Evdokimov, "İnişten saniyeler önce bir parlaklık ve bir patlama oldu. Sanki sorunları daha kötü hale getirmek istercesine, bir de yıldırım düşmesi yüzünden yerle bağlantı başarısız hale geldi" dedi.

Uçaktaki arıza mürettebatı manuel iniş yapmak zorunda bırakırken, sonunda yerle bağlantı kurmayı başardılar ve onların havalimanına geri dönmelerine yardım eden hava trafik kontrolüne sadece birkaç kelime söyleyebildiler.

Uçak iniş girişiminde bulunduktan sonra birkaç kez piste çarptı. Çarpma muhtemelen yakıt tanklarına zarar verdi ve gövdenin arkasında yangın başlamasına neden oldu. Kaptan pilot uçağın inişinin neden bu kadar sert olduğunu açıklayamadı ancak uçağın iniş sırasında alev aldığını bildirdi. Evdokimov, “Mürettebatın iniş sırasında bir sıkıntısı olmadı, hız yüksek değildi ve normaldi. Uçağın uçuş kılavuzuna göre hareket ettik. Ancak jetin ağırlığı tankların dolu olması nedeniyle gereğinden çok fazlaydı, bu da 45 tonluk bir uçağı güvenlik bir şekilde piste indirmeyi zorlaştırıyor" diye konuştu.

Rusya’da Moskova-Murmansk seferini yapmak üzere 78 yolcusuyla Şeremetyevo Havalimanı’ndan kalkan Rus Aeroflot firmasına ait SSJ-100 tipi yolcu uçağı, kısa süre sonra dönmek zorunda kaldığı havalimanına acil iniş yaparken arka kısmı alev aldı. Yaşanan kazadan sonra uçakta bulunan 41 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Uçağın iniş sırasında tutuşması ile ilgili ilk inceleme çalışmaları başladı. Uçağın enkazı üzerinde başlatılan araştırmalardan sonra 2 kara kutu bulundu. Uçaktaki kazaya dair en net bulguları kaydeden kara kutu incelendikten sonra uçağın tutuşma nedeni ve uçakta yaşanan son saniyeler açığa çıkmış olacak.

