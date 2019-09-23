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Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.09.2019 16:30 | Son Güncelleme

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında serası tutuşan üretici, yol sorunu nedeniyle itfaiye gecikince damlama hortumuyla serasını söndürmeye çalıştı.Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü.

Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde çıkan yangında serası tutuşan üretici, yol sorunu nedeniyle itfaiye gecikince damlama hortumuyla serasını söndürmeye çalıştı.
Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın kısa sürede büyüdü. Çalılıkların tutuşması sonucu ilerleyen yangın yaklaşık 10 dönümlük arazide etkili oldu. Yangında 3 dönümlük sera ise yandı.
Seraya yol ulaşmadığı için, kepçeyle yol açma çalışmaları yapıldı. Bu nedenle itfaiye yangına müdahalede gecikince sera sahibi İbrahim Yıldız ve çalışanı damla hortumlarını sökerek yangını söndürmeye çalıştı.
Yangın esnasında otlar arasında bulunan bir kaplumbağa, yangının tersi istikametinde ilerleyerek alandan uzaklaştı. Antalya Büyükşehir Belediyesine ait acil müdahale aracı, 3 arazöz ve bir su tankeri yaklaşık 2 saat süren çalışma sonucu yangını söndürmeyi başardı.
Seraların sahibi İbrahim Yıldız, “İşçiler aradı yangın var dedi. Dışarıya çıktım baktım ki her yer yanıyor. İtfaiyeyi aradık. Yol sokak uygun olmadığı için itfaiye biraz geç kaldı. Biz de damlama hortumları ile yangın söndürmeye çalışıyoruz. İtfaiye de yangını söndürmeye çalışıyor. Açık alanda 10 dönüm yer, sera olarak da 3 dönüm seramız yandı” dedi.

Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

Yanan serasını damla hortumuyla söndürmeye çalıştı

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