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Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.07.2019 18:48 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

Selim KAYA- Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR, (DHA) - DİYARBAKIR'da, düşürdüğü sigarayı almak isteyen sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, 2 metre yükseklikten şarampole devrildi. Kazada sürücü Muzaffer Y. yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde, Fırat Mahallesi'nde meydana geldi. Muzaffer Y. yönetimindeki 34 SB 5168 plakalı otomobil, iddiaya göre, elindeki sigarayı aracın içine düşüren sürücüsünün paniğe kapılması sonucu kontrolden çıktı. Kaldırıma çıkan otomobil, yaklaşık 2 metreden şarampole devrildi. Kazada yan yatan otomobildeki Muzaffer Y. yaralandı. Yaralı sürücü, çevredekilerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan Muzaffer Y.'nin başında kırık olduğu, hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Yanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptıYanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptıYanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptıYanan sigarayı otomobile düşürünce kaza yaptı

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