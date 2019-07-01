Yanan tarihi okulun mezunları 40 yıl sonra buluştu

Denizli’de geçtiğimiz aylarda yanarak kullanılamaz hale gelen Çal Gazi Mektebinin 1979 mezunları 40 yıl sonra bir araya geldi. Mektebin yandığını gören mezunlar okulun o halini görünce 40 yıl sonra buruk bir buluşma sevinci yaşadı.

24 Mart 2019 günü yanan Çal Gazi Mektebinin 1974-1979 yıllarında arasında eğitim ve öğretim gören mezunları geçtiğimiz hafta sonu bir araya geldi. Okullarının yandığını gören mezunlar buruk bir sevinç yaşadı. Cumhuriyetin ilk okullarından biri olan Gazi Mektebinin mezunları yanan okulun bahçesinde bir araya geldi. Yangından dolayı çökme tehlikesi bulunan okula giriş çıkışlara izin verilmezken, okulun çevresinin de güvenlik şeridi ile kapatılmasından dolayı mezunlar bina içerisine giremedi.

Daha sonra video çeken mezunlar bir sürü anılarının olduğu okullarının yetkililer tarafından bir an önce onarılıp tekrardan eğitime kazandırılmasını istediklerini ifade etti. Okulu son halini görünce hayli üzüldüklerini de dile getiren mezunlar, buluşmanın mutluluğunu okullarının durumundan dolayı tam anlamıyla yaşamadıklarını da dile getirdi.

