Yanan TIR’dan canını zor kurtaran sürücüyü polis teselli etti

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇORUM'da seyir halindeki TIR7ın motor kısmanda yangın çıktığını fark eden sürücü, yolun sağına park etiği aracı panik içinde terk etti. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, polis ekipleri de korku ve panik yaşayan sürücüyü, "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Olay saat 20.00 sıralarında, Çorum-Samsun karayolunun 30’uncu kilometresi, Konaklı mevkiinde meydana geldi. İrfan Türkmen'in kullandığı 19 BP 417 plakalı dorsesiz TIR’ın motor kısmından henüz bilinmeyen bir nedenle dumanlar yükselmeye başladı. Dumanları gören Türkmen, aracı durdurarak kendisini dışarı attı. Bu sırada yangın bir anda tüm aracı sardı. İhbar üzerine bölgeye gelen Çorum Belediyesi itfaiye ekipleri, araçtaki yangını uzun uğraşlar sonucu söndürdü. Yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelen araç, çekiciyle bulunduğu yerden kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

POLİSLER TESELLİ ETTİ

Çevrede görevli trafik polis ekipleri de alev alan araçtan son anda kurtulup, korku ve panik yaşayan sürücü Türkmen’i , "Sakin ol sakin ol, çok geçmiş olsun" diyerek teselli etmeye çalıştı.

Sürücü İrfan Türkmen, seyir halindeyken aracın motor kısmından yükselen alevleri fark etmesi üzerine aracı yolun sağına park edin kendisini dışarı attığını anlatarak, “Seyir halindeydim, araç kendiliğinden ateş aldı. Kendimi dışarı zor attım. Sigorta patladı. Bir anda oldu" dedi.

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