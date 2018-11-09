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Yanan uçak restoran-kafe küle döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.11.2018 11:14 | Son Güncelleme

HURDAYA ayrıldıktan sonra  Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak restoran ve kafeye dönüştürülen, Airbus A300 tipi uçak, çıkan yangın sonucu küle döndü.

Yanan uçak restoran-kafe küle döndü

Tolga YANIK- Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- HURDAYA ayrıldıktan sonra Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından satın alınarak restoran ve kafeye dönüştürülen, Airbus A300 tipi uçak, çıkan yangın sonucu küle döndü. İtfaiye ekipleri, yangının klima veya ısıtıcıdan çıkmış olabileceğini değerlendirirken, kullanılmaz hale gelen uçak-restoran kafede hasar tespit çalışmasına başladı.
Belediyenin restoran ve kafe zinciri kapsamında hizmet veren uçağın mutfak bölümünde saat 01.00 sıralarında yangın çıktı. Alevlerin hızla uçağı sarması üzerine çevredekiler itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 2 saat süren müdahale sonucu alevler söndürüldü. Restoran o saatlerde kapalı olduğu için şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Küle dönen uçak, kullanılmaz hale geldi. Restoran çalışanları da havanın aydınlanmasıyla birlikte restorandaki kullanılabilir durumdaki malzemeleri tahliye etti. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedeninin, klima ya da ısıtıcıdan kaynaklanmış olabileceğini belirtirken, kullanılamaz hale gelen uçakta hasar tespit çalışmasına başladı.
2 YIL ÖNCE ATATÜRK HAVALİMANI'NDAN KONYA'YA GETİRİLMİŞTİ
Hizmet ömrünü dolduran 54 metre boyunda ve 50 metre kanat genişliği olan 317 yolcu kapasiteli Airbus A300 tipi uçak, yaklaşık 2 yıl önce Atatürk Havalimanı'nda parçalandıktan sonra Konya'ya getirildi. Konya- Ankara çevre yolu üzerindeki Türk Yıldızları Parkı'na konuldu. Burada yeniden birleştirilen uçak, restoran- kafe olarak hizmet açıldı.12 bin metrekarelik göletin üzerine konuşlandırılan uçağın bahçe bölümü cam iskele üzerine yapıldı.

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Yanan uçak restoran-kafe küle döndüYanan uçak restoran-kafe küle döndüYanan uçak restoran-kafe küle döndüYanan uçak restoran-kafe küle döndü

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