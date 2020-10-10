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Yanan yer tekrar alevlendi, bir evde tüp patladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2020 12:51 | Son Güncelleme

Hatay’da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan alevler sonucu bir evde tüp patladı.

Hatay’da yanan ormanlık alan tekrar alevlendi, yerleşim yerlerine de ulaşan alevler sonucu bir evde tüp patladı. Yangın bir binaya ve bir de otomobile sıçradı.
Dün sabah saatlerinde Belen ilçesi Sarımazı mevkiinde çıkan orman yangınında, yanan alanlar tekrar alevlendi. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler Petek Mahallesinde bulunan bir siteye ulaştı. Alevler nedeniyle bir dairede tüp patlarken, bir binada alevlere maruz kaldı. Bir otomobilinde kül olduğu yangında ekipler yerleşim yerlerini korumak için teyakkuza geçti.
Yangının karayoluna tekrar yaklaşması nedeniyle Belen-İskenderun karayolu trafiğe kapatıldı.
Diğer yandan, yangını incelemek için gelen CHP Hatay Milletvekili Suzan Şahin Kara, duman çıkan noktaları kendi çabası ile söndürmeye çalıştı.

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