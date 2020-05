Yanan yeşil alanlar yapılaşmaya açılır mı?

Kaş son yılların en gözde turizm beldelerinden biri. Torosların gölgesindeki sarp kayalıklar üzerinde yükselen Kaş’ta yeni yapı için geniş arazi bulmak zor. Uygun yerlerin çoğu ya otel ya da havuzlu villa. Bu nedenle her metrekaresi değerli. Kalan son yeşil alanların da yapılaşma baskısıyla karşı karşıya olduğu bilinen bir gerçek.

Ulutaş, “Kanunlar var. Özel arazi. Ancak 3’üncü derece doğal sit alanı burası. Bir yapı yapılacaksa izin almak gerekir. Yetki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda. Bize sorarlarsa biz kesinlikle yeşil alan olarak kalması gerektiğini her zaman söylüyoruz ve söyleyeceğiz” diyor. Ankara Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin de yaptığı açıklamada, yanan alanı tekrar ağaçlandıracaklarını söylüyor.

Bugün ne Trabzon’daki yanan alan Katar Emiri’ne verildi ne de Adrasan’ın deniz gören yamaçlarına yeni bir otel yapıldı. Her iki yerde de doğa yeniden canlandı. Kül olan yerler yeniden yeşillendi.

Prof. Tolunay, 30 yıllık meslek hayatında benzer başka bir olay hatırlamadığını, yanan yerlerin asla yapılaşmaya açılmadığını söylüyor. Ancak Tolunay, daha tehlikeli bir durumun da altını şu sözleriyle çiziyor: “Türkiye’de, özellikle de Antalya’da çoğu otel orman arazisi üzerinde. Hiçbiri yanmadı. Ormanlar turizme tahsis edildi. Orman alanının otele verilmesi için yanmasına gerek yok. Ormanlık alanın ‘turizm gelişim bölgesi’ ilan edilmesi yeterli. Aslında bu çok daha kötü bir durum.”

Yangınlardan daha büyük tehlike var

Türkiye’nin orman varlığının 22,6 milyon hektar olduğunu belirten Tolunay’a göre, milli parklar dışında tüm ormanlık alanlarda üniversite, sağlık tesisi, hayvan barınağı, turizm tesisi, cezaevi gibi birçok konuda yapılaşmaya izin veriliyor. Yani ormanlık alanda yapılaşmak Türkiye’de zor bir konu değil. Yakmak akla mantığa sığmayacak bir yöntem.”

Orman yangınları her yıl karşılaşılan bir sorun. Ve çoğu araştırmaya göre yangınların en büyük nedeni yine insan hataları. Yangınların sıfır olma ihtimali yok. Ancak yangınlar nedeniyle Prof. Tolunay’ın verdiği bilgilere göre Türkiye’de her yıl yitip giden orman alanının miktarı 8 bin hektar. Oysa yangın dışında ormancılık dışı, maden, baz istasyonu, enerji nakil hattı, hidroelektrik santral, rüzgâr enerji santralleri, oteller, üniversite kampüsleri gibi kullanımlar için ormanlık alandan her yıl ortalama 28 bin hektar alan yok oluyor. İşte asıl büyük tehlikede burada. Üstelik bunun için ormanların yanmasına da gerek yok…

Serkan Ocak

©️Deutsche Welle Türkçe