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Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 10:08 | Son Güncelleme

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangının ardından batan teknenin, denizde oluşturduğu çevre kirliliği Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.Marmaris körfezinde dün meydana gelen olayda, Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıkmış ve teknedeki 3 yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edilmişti.

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Muğla’nın Marmaris ilçesinde, çıkan yangının ardından batan teknenin, denizde oluşturduğu çevre kirliliği Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından temizlendi.
Marmaris körfezinde dün meydana gelen olayda, Y.Y.’ye ait ‘Naughty Obsesiord’ isimli teknede yangın çıkmış ve teknedeki 3 yolcu, bölgede seyir halinde olan ‘Prime Dream’ isimli tekne tarafından tahliye edilmişti. Yangına Sahil Güvenlik, yangın söndürme botları ve orman yangını helikopteriyle müdahale edilmesine rağmen tamamen yanan tekne sulara gömülmüştü.
Teknenin batmasının ardından oluşan yüzeysel çevre kirliliğine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından müdahale edildi. Sahil Güvenlik ve belediye ekipleri tarafından kirliliğin oluştuğu bölgeye özel malzemeler bırakılarak, atıkların bir noktada toplanması sağlandı. Daha sonra bu özel malzemeyle birlikte alınan atıklar, denizden uzaklaştırıldı.

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

Yanarak batan tekne denizde kirliliğe neden oldu

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