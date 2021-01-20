HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi

Yanarak ölen iki kardeş yan yan defnedildi

20.01.2021 17:01 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi.Olay, dün Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi.

Gaziantep’in Nizip ilçesinde bir evde çıkan yangında alevlerin arasında kalarak hayatını kaybeden iki kardeş yan yana defnedildi.
Olay, dün Nizip ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anne Sara Al Alu çocuklar üşümesin diye sobayı yaktıktan sonra annesinin evine gitti. Çocuklar uyuduğu sırada sobadan çıkan alevler yangına neden oldu. Kısa sürede odayı kaplayan alevlerin arasında kalan iki kardeş feci şekilde hayatını kaybetti.

Otopsi sonrası defnedildiler
Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Nizip’e getirilen 1,5 yaşındaki Ahmet ile 4 yaşındaki Abdurrahman Alu, kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi. Cenazede acılı baba Vahit Alu, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi.
Cenazeden sonra gazetecilere açıklamada bulunan baba, olayın kendisi işte olduğu sırada yaşandığını söyledi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum Kaza yapan alkollü sürücüden muhabirlere: Siz kimsiniz ben, sizi görmüyorum
Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözlerEski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler
Yurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkeziYurtiçi Kargo iletişim hattı, şikayet numarası, çağrı merkezi
1/

En Çok Okunan Haberler

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Bakan Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Tecavüze uğrayan kadının avukatına cinsel saldırı tehdidi

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Yarışmacıların haftalık ücreti ortaya çıktı! O ünlü meğer...

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Zaman JLo'ya işlemiyor! Beyaz bikininin arkası olay!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Genç kadın kalbine sıktığı kurşunla intihar etti!

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

Yoğun bakım doktoru 'Oh be' diyerek paylaştı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Kadın doktora şok! Aylardır peşinde olduğu ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Son dakika: ÖSYM sınav tarihlerini açıkladı

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Facebook'tan flaş Türkiye kararı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: 56 gündür sessiz

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan su tasarrufu uyarısı

Bakanlık uyardı! Ellerinizi yıkayın ama...

Son dakika! Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Ertelenen sınavlara girecek adaylar için kritik tarih açıklandı

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Eski eşini vahşice katletmişti! Duruşmada kan donduran sözler

Konya'da korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Korkunç kaza! İki TIR çarpıştı: 1 ölü

Avcılar'da HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

HES kodunu eşleştirmeyenler metrobüslere binemedi

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Şişli'de hemşirenin rehin alınması olayında yeni gelişme!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.