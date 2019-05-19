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Yanarak yaralanan çocuk için askeri helikopter havalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2019 18:03 | Son Güncelleme

Yanarak yaralanan çocuk için askeri helikopter havalandı

SİİRT (AA) - Siirt'in Şirvan ilçesinde, tinerin tutuşmasıyla alevler içinde kalarak yaralanan çocuk, askeri helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, 8 yaşındaki Nayetullah Yeyrek, Şirvan ilçesine bağlı Oya köyünde arkadaşlarıyla ateşle oynadığı sırada elindeki tinerin tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri yaralı Yeyrek için Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığından helikopter talep etti.

Havalanan helikopter bir süre sonra olay yerine geldi.

Helikopterle Siirt 3. Komando Tugay Komutanlığına getirilen Yeyrek, buradan ambulansla Siirt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yeyrek'in yapılan müdahale sonucu hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Jandarma Siirt

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