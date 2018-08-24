Yanardağ Felaketini Atlatan Hawaii Kasırgaya Hazırlanıyor

Mayıs ayında Kilauea Yanardağı’nın patladığı Hawaii’yi bu kez de yaklaşan kasırga tehdit ediyor. Her ne kadar Lane Kasırgası’nın şiddeti 5'ten 3. Kategoriye indirilse de yağış ve sert rüzgarlar adaları etkiliyor.
Hızı saatte 200 km’yi bulan rüzgar ve yoğun yağışlarla ilerleyen Lane Kasırgası’nın, Hawaii’yi oluşturan adaların oldukça yakınından geçmesi bekleniyor.
Kasırga şimdiden sel, toprak kaymaları ve yüksek dalgalara yol açtı.
Hawaii Valisi David Ige, ani oluşan sel felaketleri konusunda Hawaii sakinlerini uyardı.
Vali Ige aynı zamanda Hawaii’de acil durum ilan etti.
Adaya yapılan uçak seferleri de iptal edildi.
Ada sakinleri, yağmurların aralıksız devam ettiğini belirtirken, rüzgar hızının da arttığını söylüyor.
Büyük Ada’ya son 24 saatte 50 santimetre yağış düştü. Yetkililer bazı bölgelerde yağışı 80 santimetreye yükselebileceği konusunda uyarıyor.
Yağmurlar kırsal alanlarda da toprak kaymalarına yol açtı.
Ulusal Acil Durum Yönetim Dairesi Başkanı Brock Long, oluşacak sel ve toprak kaymalarından endişe duyduklarını, bu felaketlerin iletişim altyapısı ve ulaşım da hasar oluşturacağını belirtti.
Ulusal Okyanus ve Atmosfer Dairesi’nden uzman Steve Goldstein de, Hawaii’nin kasırganın ana rotasında olmasa bile oldukça büyük hasara yol açabileceğini söyledi.
Tüm eyalette okullar, hükümet ve iş yerleri tatil edildi.
Halk erzak stoğu yaptı.
[[ https://www.whitehouse.gov/briefings-statements/president-donald-j-trump-approves-hawaii-emergency-declaration/ ]]
Başkan Donald Trump da Hawaii’de olağanüstü hal ilan ederken, hazırlık ve yardım çabalarına federal hükümetin de destekte bulanacağı talimatını verdiğini açıkladı.
Kasırga nedeniyle Amerikan Donanması da gemi ve denizaltılarını Pearl Harbor Üssü’nden çekti.
Hawaii’nin de bulunduğu Büyük Okyanus’un orta kesimlerinde kasırgalar sıklıkla oluşmuyor.
Yılda en fazla 4 veya 5 kasırganın oluştuğu okyanusta, Hawaii çok ender zarar görüyor.
Hawaii vuran son sert kasırga 1992’de yaşanmıştı. 4. kategorideki Iniki Kasırgası sonucu 6 kişi ölürken, 1,8 milyar dolar zarar oluşmuştu.
Hawaii bu yıl bir da yanardağ patlamasına sahne oldu. Büyük Ada’da bulunan Kilauea Yanardağı’ndaki patlama kül yığınlarının 9 bin metre havaya püskürmesine neden olmuş, patlama, adanın güneydoğusundaki küçük bir bölgede 37 evin yok olmasına ve 2 bin kişinin tahliye edilmesine neden olmştu.
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