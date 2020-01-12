HABER
  4. Yanardağ harekete geçti: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Yanardağ harekete geçti: Şimşekler gökyüzünü aydınlattı

DÜNYA HABERLERİ  | 12.01.2020 15:57 | Son Güncelleme

Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti.

Filipinler, (DHA)- Filipinler’in başkenti Manila’nın güneyindeki Taal Yanardağı harekete geçti. Dumanın yaklaşık bir kilometre yüksekliğe ulaştığı belirtilirken, çevre bölgelere kül yağışının olduğu bildirildi. Amatör kameralarca kaydedilen görüntülerde, dumanın içerisinde yoğun şimşek çakmaları görüldü.
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü, yerel saatle 14.00 sıralarında yanardağın harekete geçtiğini, tehlike seviyesinin ise 3 olduğunu duyurdu. Çok sayıda okul, bugün ve yarın tatil edilirken, bazı uçuşlar da iptal edildi. Volkanik titremeler sebebiyle ufak çaplı depremlerin de hissedildiği bölgedeki yanardağdan çıkan dumanın ise bir kilometre yüksekliğe ulaştığı, çevredeki yerleşim yerlerine de kül yağışının olduğu bilgisi paylaşıldı.
3’ÜNCÜ TEHLİKE SEVİYESİ NEDİR?
Filipin Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü internet sitesinde yapılan paylaşımda, 3’üncü tehlike seviyesi şöyle ifade edildi:
"Magma, yüzeye yakın veya yüzeydedir. Volkanik aktivite haftalar içinde tehlikeli patlamaya neden olabilir. Tehlikeli bölgeler aktif kraterden 8 kilometreye kadar genişletilebilir."

FOTOĞRAFLI

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERTaze anne Hazal ilk kez görüntülendiTaze anne Hazal ilk kez görüntülendi
Bağımsızlık taraftarları İskoçya'da protestolar gerçekleştirdiBağımsızlık taraftarları İskoçya'da protestolar gerçekleştirdi
ABD’de fırtına ve kasırga felaketi: 11 ölüABD’de fırtına ve kasırga felaketi: 11 ölü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Devlet Bahçeli'den 'Kanal İstanbul ve Montrö' açıklaması

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

Atatürk’e hakaret etmişti! Flaş gelişme

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

İmamoğlu iptal etti, Erdoğan duyunca talimat verdi

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Yoğun bakımda! Yeni açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

Doğu Karadeniz için korkutan açıklama

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Son Dakika: İran'dan ABD'nin teklifine yanıt geldi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Ruhani'den flaş ABD açıklaması: Son cevabımız...

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Son dakika: 80 ABD'li asker öldürüldü iddiasına yalanlama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CNN, İran tarafından vurulan ABD üssünü görüntüledi

Tüm dünyanın merakla beklediği görüntü geldi!

ABD’de kamyonet mağazaya daldı: 11 yaralı

Kamyonet mağazaya daldı! Korkunç anlar kamerada

ABD'den Irak'a 'FED' tehdidi!

Dünyayı sarsan olayda yeni gelişme! ABD böyle tehdit etti

ABD Başkanı Donald Trump'tan İranlılara Farsça mesaj

Trump'tan İranlılara Farsça mesaj!

Son dakika! Hafter'e bağlı güçler Türkiye ve Rusya’nın ortak ateşkes çağrısını kabul etti

Libya'da ateşkes başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ile görüştü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.