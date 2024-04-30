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  4. Yanardağ patladı, ülke alarma geçti! Dehşete düşüren görüntüler

Yanardağ patladı, ülke alarma geçti! Dehşete düşüren görüntüler

30.04.2024 12:00
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Endonezya'daki Ruang Yanardağı'nda bir kez daha patlama meydana geldi. Patlama sonucu bölgede uyarı seviyesi 4'e yükseltildi. Patlamanın ardından bölgedeki bir havalimanı da kapatıldı. Yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti. İşte detaylar...

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletine bağlı Ruang Yanardağı yeniden patladı, bölgede alarm durumuna geçildi.

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Endonezya Volkanoloji ve Jeolojik Afet Azaltma Merkezi (PVMBG) tarafından yapılan açıklamada, yanardağın lav ve kül püskürttüğü, alarm seviyesinin 3'ten 4'e çıkarıldığı bildirildi.

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Patlamanın ardından eyaletteki Sam Ratulangi Uluslararası Havaalanında tüm operasyonlar durduruldu. Havaalanının yarın öğlene kadar kapalı kalacağı belirtildi.

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Öte yandan yanardağda iki hafta önce meydana gelen patlamanın ardından binlerce kişi evlerinden tahliye edilmişti.

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İHABu içerik Şahin Alp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Endonezya Yanardağ
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