Yanardağ patlamalarını önceden tahmin etmek mümkün mü?

Yeni Zelanda'nın en aktif yanardağının patlamasının ardından, turistlerin neden bu bölgeyi ziyaret etmesine izin verildiği sorulup duruluyor.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, patlamayı takiben parlamentoda yaptığı konuşmada, "Bu sorular tabii ki sorulmalı ve bunlara yanıt da verilmelidir," diye konuştu.

Patlamadan önceki haftalarda böylesi bir felaketin gerçekleşebileceği yönünde birtakım işaretler mevcuttu. Ayrıca geçen ay bölgedeki alarm düzeyi arttırılmış, volkanik bir faaliyet konusunda orta ila yüksek alarm seviyesine geçilmişti.

Ancak yine de patlamanın bu kadar çabuk ve şiddetli olması insanları şaşkınlığa sürükledi.

Peki volkanik bir patlamayı ve bu patlamanın ne denli şiddetli olacağını tahmin etme konusunda ne kadar başarılıyız?

Volkanik patlamalar, yanardağın bacasından duman ya da lavanın çıkmasıyla söz konusu oluyor.

Kimi zaman korkunç sonuçlara yol açan volkanik patlamaların ne zaman gerçekleşeceğini bilmek hayli zor, özellikle de volkan uzun süredir faal değilse.

Ancak bilim insanları tahmin yapılabilmesini sağlamak adına birtakım işaret ve trendleri inceliyorlar.