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Yanardağ Patlamasında Ölen İki Kişinin 2000 Yıllık Kalıntıları Bulundu

22.11.2020 15:13 | Son Güncelleme:
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Yanardağ Patlamasında Ölen İki Kişinin 2000 Yıllık Kalıntıları Bulundu

İtalya’daki antik Pompei kentinde, zengin bir kişi ve kölesine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kalıntılar bulundu.

İtalya’daki antik Pompei kentinde, zengin bir kişi ve kölesine ait olduğu düşünülen 2 bin yıllık kalıntılar bulundu. Bu kişilerin Vezüv yanardağının patlamasından sığınmaya çalışırken hayatlarını kaybettikleri düşünülüyor.

İki yetişkine ait kalıntıların millattan sonra 79 yılında Vezüv Yanardağı’ndan yaşanan ve Pompei şehrinin yok olmasına neden olan patlamadan kaçmaya çalışırken öldükleri sanılıyor. Kalıntılar bölgede yapılan kazı çalışmaları sırasında bulundu.

Yapılan açıklamada sırtı üstü vaziyette bulunan kalıntıların yaklaşık 2 metrelik kül kalıntısının altında bulundukları belirtildi.

Köle olduğu varsayılan kişinin 18 ila 25 yaşlarında, kölenin sahibi olduğu düşünülen kişinin de 30-40 yaşlarında ölmüş oldukları tahmin ediliyor. Külle kaplanan cesetler birer heykeli andırıyorlar. Bu kişilerin bulundukları yere bakarak sığınak benzeri bir yerde patlamadan korunmaya çalışıkları sanılıyor.

25 Ekim 79 sabahı Vezüv Yanardağı’ndan Pompei’ye ulaşan kül ve lavların önüne çıkan herşeyi yakıp yıktığı bölgedeki herkesin de ölümüne neden olduğu biliniyor. Pompei bölgesinde halen daha arkeolojik kazılar sürüyor.

Vezüv Yanardağı halen daha dünya üzerindeki aktif yanardağlardan biri durumunda.

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