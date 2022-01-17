Yanardağı Patlaması Sonrası Tonga'da "Tehlike Alarmı"

Pasifik Okyanusu’ndaki adalar ülkesi Tonga’nın kıyılarında patlayan sualtı yanardağından yayılan duman ve kül kütleleri bölgenin havasını ve su kaynaklarını ciddi oranda etkiledi. Bölgede telefon dahil tüm iletişim hatları kesilirken, yetkililer içecek su yardımı talep etti.

Birleşmiş Milletler’den (BM) bugün yapılan açıklamada da, Tonga adalarındaki canlılarla ilgili "tehlike alarmı" gözlemlendiği belirtildi.

Şu ana kadar en az 2 kişinin kayıp olduğu, kıyı bölgelerinde birçok binanın yıkıldığı belirtiliyor. İletişim hatlarının onarılmasının haftalar sürebileceği tahmin ediliyor.

Avustralya ve Yeni Zelanda’nın gönderdiği denetim uçaklarıyla bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Avustralya ve Yeni Zelanda, sualtı kablo hatlarının büyük oranda hasar gördüğü bölgeye uçakların da yardımıyla gözlem ve uydu hizmeti yardımı sunuyor.

Tonga’nın Avustralya’daki diplomatik misyonunun başkan yardımcısı Curtis Tu’ihalangingie, “Bölgedeki birçok kişi küllerin zehirli olduğunu, şu an bölgedeki havayı solumalarının zararlı olduğunu, maske takmak zorunda olduklarını bilmiyor bile” dedi.

Reuters haber ajansının sorularını yanıtlayan Tu’ihalangingie, hem kurumsal hem de bireysel yardım talepleri aldıklarını ancak “yeni bir COVID-19 dalgası daha yaşamamak adına”, bölgeye ulaştırılacak yardım malzemelerinin de karantina sürecinden geçmesi gerekeceğini söyledi.

Uzmanlar, patlamadan 12 saat sonra kaydedilen uydu görüntülerinden alınan bulgulara göre, sualtındaki Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai adlı yanardağın patlamanın ardından tamamen ortadan kalktığını söylüyor. Yanardağdan çıkan kül bulutları batıya doğru ilerleyerek binlerce kilometre mesafedeki yerlere kadar ulaştı.

Uzmanların açıklamalarına göre, en son 2014 yılında patlayan sualtı yanardağı Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai, yaklaşık bir aydır aktif bir haldeydi.

Cuma günü meydana gelen patlamanın ardından Cumartesi günü gerçekleşen ikinci patlama sonrası tsunami oluştu. Tonga kıyılarını tamamen yok eden tsunaminin etkisi Fiji, Yeni Zelanda, Hawaii ve Japonya dahil birçok ülkede hissedildi.

ABD’de kıyılarına kadar ulaşan, tsunaminin yol açtığı büyük dalgalar Peru’nun kuzeyindeki bir sahilde iki kişinin boğulmasına neden oldu.

Kızılhaç yetkilileri, Pasifik Okyanusu’nda son yıllarda yaşanan en kötü yanardağ faciası olarak nitelendirdikleri afet sonrası harekete geçtiklerini söyledi. Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Federasyonu’nun Pasifik bölgesi başkanı Katie Greenwood, patlamanın ardından gelen tsunaminin Tonga ve çevresinde 80 bin kişinin hayatını risk altına atabileceği uyarısında bulundu.

