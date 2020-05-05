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Yandan kameralı Lenovo Legion ortaya çıktı! İşte görüntüleri

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 05.05.2020 16:54 | Son Güncelleme

Lenovo'nun oyuncu telefonu Lenovo Legion kameralara yakalandı. XDA Developers ekibi, Lenovo Legion'un görüntülerini ortaya çıkardı. Görüntülere bakılırsa, Lenovo Legion'da hiç görmediğimiz bir ön kamera tasarımı bizleri bekliyor olacak.

Yandan kameralı Lenovo Legion ortaya çıktı! İşte görüntüleri

Lenovo Legion ismi aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Bir süredir Lenovo'nun bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Nitekim sonunda Lenovo bu söylentilere dayanamamış olacak ki Lenovo Legion'un resmi bazı bilgilerini, Weibo üzerinden paylaştı. Fakat iddialara göre cihazın görüntüsünü paylaşmak Lenovo'ya değil, XDA Developers ekibine nasip oldu.

OYUNCU TELEFONU LENOVO LEGİON GÖRÜNTÜLENDİ

XDA Developers ekibi Legion'un ilk görüntülerini kullanıcılarla buluşturdu. Görüntülere baktığımızda bizi diğer hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz türden bir ön kamera tasarımı karşılıyor. Hatta bu tasarımda yer alan kameraya ön kamera demek de pek güç. Zira bu kamera, bir motor aracılığıyla telefonun yanından çıkıyor ve kullanıcının tam ekran deneyiminden feragat etmeden selfie çekmesine imkan tanıyor.

Lenovo Legion

İŞTE LENOVO LEGİON'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Lenovo Legion'un arka tarafına baktığımızda ise bizi iki arka kamera ve bir adet LED flaş karşılıyor. Ancak Lenovo burada da bazı ilginç değişiklikler yapmış durumda. Zira, iki kamera ve LED Flaş cihazın tam da ortasında yer almakta.

Lenovo Legion-1

Lenovo bu zamana kadar cihazın üst seviye akıllı telefonların işlemcisi Snapdragon 865'ten güç alacağını ve telefonun bataryasının 90W hızlı şarj desteğine sahip olacağını duyurmuştu. XDA Developers'ın paylaştığı görüntüler ise iddialara göre Lenovo'nun henüz paylaşmadığı resmi bir tanıtım videosundan sızdırıldı. Lenovo Legion'un tanıtım tarihi ise belli değil. Ancak sızdırılan görüntülere baktığımızda tanıtım tarihinin yakın olduğunu söylememiz mümkün.

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