Yandan kameralı Lenovo Legion ortaya çıktı! İşte görüntüleri

Lenovo Legion ismi aslında ilk kez gündeme gelmiyor. Bir süredir Lenovo'nun bir oyuncu telefonu üzerinde çalıştığı konuşuluyordu. Nitekim sonunda Lenovo bu söylentilere dayanamamış olacak ki Lenovo Legion'un resmi bazı bilgilerini, Weibo üzerinden paylaştı. Fakat iddialara göre cihazın görüntüsünü paylaşmak Lenovo'ya değil, XDA Developers ekibine nasip oldu.

OYUNCU TELEFONU LENOVO LEGİON GÖRÜNTÜLENDİ

XDA Developers ekibi Legion'un ilk görüntülerini kullanıcılarla buluşturdu. Görüntülere baktığımızda bizi diğer hiçbir akıllı telefonda görmediğimiz türden bir ön kamera tasarımı karşılıyor. Hatta bu tasarımda yer alan kameraya ön kamera demek de pek güç. Zira bu kamera, bir motor aracılığıyla telefonun yanından çıkıyor ve kullanıcının tam ekran deneyiminden feragat etmeden selfie çekmesine imkan tanıyor.

İŞTE LENOVO LEGİON'UN İLK GÖRÜNTÜLERİ

Lenovo Legion'un arka tarafına baktığımızda ise bizi iki arka kamera ve bir adet LED flaş karşılıyor. Ancak Lenovo burada da bazı ilginç değişiklikler yapmış durumda. Zira, iki kamera ve LED Flaş cihazın tam da ortasında yer almakta.