Yandex Türkiye ofisini kapatıyor iddiası!

Yandex Türkiye, ülkemizde 2011 yılından itibaren arama motoru başta olmak üzere e-ticaret, navigasyon, mobil uygulama ve reklamcılık gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. Yandex Navigasyon uygulaması ise Android ve iOS mağazasından indirilerek ülkemizdeki kullanıcılar tarafından kullanılıyor. Ancak Yandex için Türkiye özelinde çarpıcı bir iddia ortaya atılmış durumda. İddialara göre Yandex, Türkiye ofisi için yeni bir karar aldı.

YANDEX TÜRKİYE OFİSİ KAPATILIYOR MU?

İddialara göre Yandex Türkiye ofisi Ekim ayında kapatılacak. Ofisin kapatılması Türkiye faaliyetlerini ise etkilemeyecek deniliyor. Yandex'in Türkiye operasyonları, Yandex'in anavatanı Rusya'ya taşınacak ve Türkiye'deki operasyonlar Rusya üzerinden yürütülecek. Yandex Türkiye ofisinin kapatılmasının arkasındaki neden ise yine iddialara bakılırsa koronavirüs pandemisi nedeniyle düşen gelirler.

YANDEX'TEN AÇIKLAMA YOK

Yandex Türkiye ofisi kapatılıyor iddialarına Yandex'ten henüz bir cevap gelmedi. Ancak gelişme oldukça sizlere aktaracağız.

