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Yandex’in Minsk bürosuna silahlı kişiler girdi

13.08.2020 15:07 | Son Güncelleme

Yandex, Minsk’teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini açıkladı.

Yandex’in Minsk bürosuna silahlı kişiler girdi

Belarus polisi Lukaşenko’ya karşı gösterilerde yine yüzlerce kişinin gözaltına alındığını açıkladı.Belarus'ta Aleksandr Lukaşenko karşıtı protestolar devam ederken, Rusya merkezli internet devi Yandex, başkent Minsk'teki ofisine silahlı kişilerin girdiğini duyurdu.

Yandex, Minsk ofislerine giren silahlı kişiler ve genel durum hakkında daha fazla bilgi edinmeye çalıştıklarını açıkladı. Açıklamada ayrıca silahlı kişilerin Yandex çalışanlarının binayı terk etmelerine izin vermediği belirtildi.

Diğer yandan Belarus polisi, pazar günkü devlet başkanlığı seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla düzenlenen protestolarda yine yüzlerce protestocunun gözaltına alındığını açıkladı.

Dört gündür devam eden protestolarda binlerce gösterici gözaltına alınırken, en az iki kişi hayatını kaybetti ve yüzlerce kişi de yaralandı. Polisin göstericileri dağıtmak için biber gazı, ses bombası, TOMA ve ateşli silah da kullandığı kaydedildi.

Muhalefet Lukaşenko’yu muhalif aday Svetlana Tihanovskaya’yı yenebilmek için seçime hile karıştırmakla suçluyor. Tihanovskaya seçimlerden sonra Litvanya’ya kaçmıştı. Hapse atılan eşinin yerine seçimlere katılan eski İngilizce öğretmeni Tihanovskaya, çocuklarının güvenliğini düşündüğü için Litvanya'ya kaçmak zorunda kaldığını açıklamıştı.

rtr,AFP/DÇÜ,EC

©Deutsche Welle Türkçe

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