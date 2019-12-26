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  4. Yangın 3 genç kızın hayallerini yok etti

Yangın 3 genç kızın hayallerini yok etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:53 | Son Güncelleme

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, evdeki tüm eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde tek katlı müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılırken, evdeki tüm eşyalar ve ev kullanılamaz hale geldi. Sobadan çıktığı bildirilen yangında, ailenin evlilik çağındaki 3 genç kızına ait çeyizler de kül oldu. Evde dumandan etkilenen kafes içerisindeki muhabbet kuşu ise itfaiye görevlilerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.
Yangın, dün gece Şelale Mahallesi’nde Sıracettin Karakoç’un ailesiyle birlikte kiracı olarak oturduğu tek katlı müstakil evde çıktı. Odun sobasından çıktığı belirlenen yangın bir anda büyüyünce komşular itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye birimine ait ekipler, 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Evin bitişiğinde bulunan odunluğa da sıçrayan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.
Yangın sırasında dumandan etkilenen Sıracettin Karakoç’un eşi Antika Karakoç 112 sağlık ekibi tarafından olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangının söndürülmesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışması ve incelemelerde bulunuldu. Yangının odun sobasından kaynaklandığı, bacanın tüm odalarda ortak olduğu, sobanın tam karşısında bulunan odada boru deliğini kapatmak için takılan plastik koruyucunun yanarak yere düşmesi sonucunda yangının çıktığı bildirildi.

3 genç kızın hayalleri de yandı
Yangın sırasında evde olduğunu ve uyuduğunu belirten Sıracettin Karakoç’un çocuklarından Edip Karakoç, “Bir anda annem ve engelli ablamın bağırmasıyla uyandım. Uyuyan diğer kardeşlerimi kaldırdım. İlk işim engelli ablamı ve annemi dışarı çıkarmak oldu. Diğerlerini de dışarı çıkardım. Yangın hızla büyüdü. İtfaiye ekipleri gelip söndürmesine rağmen ev tamamen yandı. Evdeki tüm eşyalarla birlikte evde kullanılamaz hale geldi. Duvarlar tamamen döküldü. Kapı pencere tamamen yandı” dedi.
Annesinin dumandan etkilenmesi dışında kimseye bir şey olmamasının tek tesellileri olduğuna dikkat çeken Edip Karakoç, “En büyük üzüntümüz, 3 kız kardeşimle birlikte evlilik hazırlığı yapan abimin çeyizlerinin tamamen yanan odada küle dönmesi oldu. Oda çamaşır makinesinden, bulaşık makinesine, tenceresine kadar tamamen çeyizle doluydu. Tamamen yandı. Çeyizler içerisinde bulunan ocaklara ait tüpler de vardı. İtfaiye görevlileri bu tüplerin tamamını dışarı attılar” dedi.
Evlerinde hiçbir eşyalarının kalmadığını belirten Karakoç, “Kış günü ailecek ortada kaldık. Engelli ablam ve babam var. Yetkililerden yardım bekliyoruz” dedi.
Öte yandan, dumandan etkilenen kafes içerisindeki muhabbet kuşu, itfaiye görevlilerinin yaptığı kalp masajına rağmen kurtarılamadı.

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