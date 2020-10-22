Yangın 500 metrekarelik ormanlık alana zarar verdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. 500 metrekare ormanlık alanın zarar gördüğü yangının, defne kesimi yapanların çay demledikleri ateşi tamamen söndürmemelerinden dolayı çıkmış olabileceği tahmin ediliyor.

Manavgat’a bağlı Yaylaalan Mahallesi Antik Gümrükhanı mevkiinde çıkan yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekiplerin zamanında müdahalesi soncunda kısa sürede söndürüldü. Yangına Orman İşletmesine ait 3 arazöz, 1 su tankeri ve 1 ilk müdahale aracı ile müdahalede bulunuldu. Yangında 500 metrekarelik alanın zarar gördüğü bildirildi.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemelerde, yangının çıkış noktasında çay demlemek için ateş yakıldığı, tek kullanımlık bardakların olduğu görüldü. Yangının, defne kesimi yapanların çay demlemek için yaktığı ateşi tamamen söndürmeden ayrılmaları ve ateşin yeniden alevlenmesi sonucunda çıktığı tahmin ediliyor.

