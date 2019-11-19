Yangın 6 aileyi, evsiz bıraktı

Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı bir köyde çamaşır veya yayık makinesinden kaynaklanan kısa devre sonucu bir evde başlayan yangında 6 ev yandı. 27 kişinin yaşadığı 6 evde aileler, sağlam kalan bir kaç parça eşyasını çıkarırken, bugün havadan görüntülenen bölgede soğutma çalışmaları sürdü.

Yangın, dün öğleden sonra ilçeye bağlı Karakaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Köyde Yaşar Özel’e ait bir evde çamaşır veya yayık makinesindeki kısa devreden olduğu tahmin edilen yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede evi sarıp, bir birine bitişik olan diğer evlere sıçradı. Bölgeye sevk edilen 5 itfaiye ekibi ve vatandaşların yardımıyla 6 evdeki yangın 4 saatte kontrol altına alınıp söndürüldü. 1 kişinin müdahale sırasında yaralandığı olay yerine valilik koordinesinde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Türk Kızılay’ı başta olmak üzere çok sayıda ekip ailelere destek amaçlı gönderildi.

Hala dumanlar çıkıyor

3’ü tamamen yanan diğer 3’ü de büyük zarar gören evlerin bazılarından hala dumanları çıkması dikkat çekti. İtfaiye ekipleri bugün de dumanların çıktığı bölgede soğutma çalışmasını sürdürdü. Kullanılamaz hale gelen 6 evden sağlam kalan eşyaları aileler bugün dışarı çıkarmaya başladı.Toplam 27 kişinin yaşadığı evlerde kalan aileler, ilk andan itibaren yetkililerin ve komşularının yardımcı olduğunu belirterek, kalıcı bir destek beklediklerini aktardı.