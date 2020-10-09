HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yangın, Adana-Mersin’in trafik akışını kesti

Yangın, Adana-Mersin’in trafik akışını kesti

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2020 16:19 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangın Mersin-Adana karayolunda trafik akışını durdu.Yangın Tarsus ve Adana ortasında bulunan Yenice Mahallesi D-400 Karayolunda çıktı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde çıkan yangın Mersin-Adana karayolunda trafik akışını durdu.
Yangın Tarsus ve Adana ortasında bulunan Yenice Mahallesi D-400 Karayolunda çıktı. Isı yalıtım fabrikasının bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yaklaşık 100 dönüm alanı olduğu bahçede çıkan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmasının devam ettiği yangın, D-400 karayoluna yakın olmasından dolayı yol trafiğe kapatıldı.
Yaklaşık 1 saat Mersin ve Adana arasında trafik akışı durdu.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman?2020-2021 eğitim yılı ara tatili ne zaman?
1/
En Çok Okunan Haberler
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
MasterChef'te korkutan anlar! Kanlar içinde kaldı
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
Buluştukları erkeklere hayatlarının şokunu yaşattılar
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
İzmir'in ardından bir haber de Kırıkkale'den! 7 kişi hayatını kaybetti
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Babası hastayken o gecelerde! 'Ölelim mi' yanıtı olay oldu
Vakalar yeniden artışa geçti
Vakalar yeniden artışa geçti
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
Büyük panik! Yanmaktan son anda kurtuldular
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
Sıfır otomobil alıp hayatının şokunu yaşayan adama ikinci şok
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Eşini eve kilitleyip kerpetenle ayak tırnaklarını çekti
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Meteoroloji uyardı: Yarın başlıyor
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Günlük 38 bin lira kazanan tefeci polise yakalandı
Diğer Haberler
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9 Ekim İSKİ su kesintisi listesi!
İstanbul'da sular ne zaman gelecek?
Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Şanlıurfa Milletvekili Aziz Aydınlık yoğun bakıma alındı
Koronavirüse yakalanan CHP'li vekil yoğun bakıma alındı
Bakan Akar'dan Türkiye-Yunanistan görüşmesine ilişkin açıklama
Bakan Akar duyurdu: İlk toplantı gerçekleşti
Taksim'de gece yarısı operasyonu! İBB ekipleri tezgahları topladı
Ter: Taksim... Bir gecede hepsi toplandı
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
Cenazesini kadınlar taşıdı! Bihter'i son yolculuğuna böyle uğurladılar
GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil açıkladı! 62 madencide koronavirüs tespit edildi
62 madencide koronavirüs tespit edildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.