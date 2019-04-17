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Yangın alarmına vatandaşlar duyarsız kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 15:06 | Son Güncelleme

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalan yangın alarmına, poliklinik kısmında sıra bekleyen vatandaşlar aldırış etmedi.Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vatandaşların muayene olduğu sırada yangın alarmı yanlışlıkla çaldı.

Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde çalan yangın alarmına, poliklinik kısmında sıra bekleyen vatandaşlar aldırış etmedi.
Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde vatandaşların muayene olduğu sırada yangın alarmı yanlışlıkla çaldı. Yaklaşık 1 dakika boyunca çalan yangın alarmına hasta ve hasta yakınlarının aldırış etmeden beklemeleri bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Cep telefonu görüntülerinde vatandaşların rahat tavırları pes dedirtti.
Vatandaşların umursamaz tavırları çalan alarmın ‘gerçek yangın alarmı olsaydı’ sorusunu akıllara getirdi.

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