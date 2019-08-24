İZMİR (AA) - YUSUF ŞAHBAZ - İzmir'de üç ilçeye yayılan ve ilk belirlemelere göre 500 hektar alanda etkili olan yangın, 2 gün 5 saatte söndürüldü ancak orman işçilerinin yangın mesaisi henüz bitmedi.

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayan, kuvvetli rüzgarın etkisiyle Menderes ve Seferihisar'a kadar sıçrayan orman yangınını kontrol altına almak için çalışan Orman Genel Müdürlüğü ekipleri, hem rüzgar hem de zor arazi şartlarına karşı mücadele verdi.

Kimi zaman yaralanan kimi zaman uykusuz kalan ekiplerin 2 gün 5 saat süren mücadelesi, 20 Ağustos Salı günü akşam saatlerinde başarıya ulaştı ancak nöbetleri halen devam ediyor.

Köz halinde bulunan köklerden yangının tekrar parlamaması için nöbet tutan ekipler, bir yandan da soğutma çalışmalarını sürdürüyor.

Tokat'tan, Mersin'den, Kırıkkale'den, Kütahya'dan, Bolu'dan gelen binin üzerinde orman personeli, yemeklerini de "ikinci evimiz" dedikleri ormanların içinde yiyor.

İşçiler, ailelerinden kilometrelerce uzakta "bir ağaç daha yanmasın" diye çaba sarf ediyor.