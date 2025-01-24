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  4. Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
24.01.2025 11:06
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Kartalkaya'daki yangın faciasında 78 kişi yaşamını yitirmişti. Grand Kartal Otel'de çıkan yangın hala devam ederken siyasiler 'yetki tartışması' içerisine girmişti bile. Yetkinin bakanlık mı yoksa belediyede mi olduğu herkes tarafından yorum getirilen bir konu oldu. Yangın sırasında bölgeye giden gazeteci Adem Metan da dikkate değer bir yorumda bulundu. Tanju Özcan'a sorumluluk yıkılırsa toplum vicdanının bunu unutmayacağını belirten Metan, "Birileri rahat edecek diye de susamam" dedi.

Yangın bölgesine gitmişti: O isim isyan etti! "Bu iş Tanju Özcan'a kalırsa..."

Bolu Kartalkaya kayak merkezindeki Grand Kartal Otelde meydana gelen yangın faciasında 78 kişi hayatını kaybetti. Oteldeki ihmaller zinciri, facianın bu denli kötü olması sonucunu doğurdu. Gece saatlerinde başlayan yangında gün aydınlanır aydınlanmaz kamuoyunda siyasilerin yönlendirmesiyle yetki ve sorumluluğun kimde olduğuna yönelik tartışmalar alevlendi.

"BU İŞ TANJU ÖZCAN'A KALIRSA..."

Gazeteci Adem Metan yaşanan elim olay sonrası bölgeye giderek izlenimlerini aktardı. Sosyal medyadan sitem dolu bir paylaşımda bulunan Metan, Bolu Belediye Başkanı yangın faciasının faturasının Tanju Özcan'a kesilmesinin toplum vicdanında unutulmayacağını belirttiği açıklamasında şu ifadeleri sarfetti:

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"Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam” diyen Metan şunları söyledi:

“Net bir şey söylemek istiyorum: Bu yangın meselesi sadece Tanju Özcan’a yıkılırsa, toplum vicdanı bunu unutmaz. Bu, her kesimden adalet duygusu olan insanlara dokunur. Vicdan sahibi herkesin buna ses çıkarması gerekir.

Diyeceklerim bundan ibaret.

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3 gündür uyuyamıyorum. Bölgedeydim. Üstelik gün ağarmadan. Empati yapın 12. Kattan bebeğinizi aşağıya attığınızı düşünün. Ben şahit oldum. Kimse kusura bakmasın. Unutamıyorum. Birileri rahat edecek diye de susamam. Herkes bedelini ödesin! Herkes sorumluluğunun cezasını çekmeli."

Anahtar Kelimeler:
yangın Bolu kartalkaya kayak merkezi otel facia
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