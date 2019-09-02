Yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - Fatih'te iki katlı bir binanın boş olan birinci katında çıkan yangında binanın üst katında 7 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler itfaiye tarafından kurtarılırken, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında ise daire kullanılmaz hale geldi.

Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede yaşlı bir kadının yaşadığı ve olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi. Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken binanın ikinci katında kalan vatandaşlar dairede mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalanları merdiven yardımı ile kurtardı. Daireden 7 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Kurtarılanlardan 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.