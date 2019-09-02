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Yangın çıkan binada mahsur 7 kişiyi itfaiye kurtardı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.09.2019 09:32 | Son Güncelleme

    Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - Fatih'te iki katlı bir binanın boş olan birinci katında çıkan yangında binanın üst katında 7 kişi mahsur kaldı.

Mustafa BAKIRHAN / İSTANBUL DHA - Fatih'te iki katlı bir binanın boş olan birinci katında çıkan yangında binanın üst katında 7 kişi mahsur kaldı. Mahsur kalan kişiler itfaiye tarafından kurtarılırken, 3 kişi dumandan etkilendi. Yangında ise daire kullanılmaz hale geldi.

Mevlanakapı Caddesi'nde bulunan iki katlı binanın boş olan birinci katında gece yarısı henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dairede yaşlı bir kadının yaşadığı ve olay esnasında tatilde olduğu öğrenildi. Duman ve alevler kısa sürede binayı sararken binanın ikinci katında kalan vatandaşlar dairede mahsur kaldı. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek mahsur kalanları merdiven yardımı ile kurtardı. Daireden 7 kişinin kurtarıldığı öğrenildi. Kurtarılanlardan 3 kişinin dumandan etkilendiği öğrenildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri ambulansta müdahale etti. Yangın sonucu daire kullanılmaz hale geldi.

Yangını görerek itfaiyeye haber veren Mustafa Bilgiç, "Balkonda yemek yerken dumanları gördüm. İtfaiyeye haber verdim. Bir teyze vardı. Yangında burada yokmuş tatile gitmiş. Dairede 80 yaşlarında bir teyze yaşıyordu. Allah'tan tatildeymiş. Binada üst katlarda mahsur kalan 3-4 kişi vardı" dedi.

Uğur Öksüzler ise, "Yangını arkadaşım haber verdi. Dumanlar bizim evi sarmıştı. Mahsur kalanlar oldu. 5 kişi kurtarıldı" diye konuştu.

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