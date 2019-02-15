Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Ahmet BAYRAK/PERŞEMBE (Ordu), (DHA)- ORDU'nun Perşembe ilçesinde tek katlı ev, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

İlçenin Saray Mahallesi'nde Gökmen Aktürk (45) ve 4 kişilik ailesinin oturduğu tek katlı evde, saat 12.30 sıralarında, yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla gelen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü.

Evin kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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