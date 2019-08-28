HABER

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 19:41 | Son Güncelleme

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.
Çamlıyayla ilçesinde Sebil Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde eşi ile birlikte oturan Cihan Gönendi, öğlenden sonra evinden dumanların yükseldiğini farketti. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Gönendi, kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken, komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanmasına çaresizlikle izleyen Cihan Gönendi'yi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yaralananın olmadığı ancak evin tmamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım Ünlü model çırılçıplak soyundu! Olay paylaşım
Tabancayla oynarken ağabeyini vurduTabancayla oynarken ağabeyini vurdu
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralıOtomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

FETÖ'nün sözde Türkiye sorumlusu yakalandı

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

Destici'den flaş çıkış: Bütün belediyelere kayyum atansın

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

'Tuttuğu kiralık katil öldürdü’ iddiasında yeni gelişme!

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

İşte Q7'nin yeni takımı! Süper Lig'de kaldı

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Paralı poşetten sonra yeni uygulama daha

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

Antalya'daki 5 yıldızlı otelde dehşet anları!

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

Antalya'da iğrenç olay! Telefondaki mesajlarda ortaya çıktı

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Çiğ köfte makinesinde feci ölüm!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Burdur'da şüpheli ölüm! Cansız bedeni günlerce evde beklemiş...

Feci ölüm! Denize atlarken kayalıkların arasına düştü

Feci ölüm! Denize atlamak istedi ama...

Samsun'da 16 yaşındaki kız annesinin yanında zorla kaçırıldı

Korkunç olay! Anne darp edildi, kızı kaçırıldı

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü, teslim oldu

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Uzaklaştırma kararı verilen koca, eşini öldürdü

Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.