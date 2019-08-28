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Yangın çıkan ev kullanılamaz hale geldi

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 22:30 | Son Güncelleme

MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Okan ÇALIŞKAN/ÇAMLIYAYLA (Mersin), (DHA)- MERSİN’in Çamlıyayla ilçesinde çıkan yangında bir ev tamamen yanarak kül oldu.

Çamlıyayla ilçesinde Sebil Mahallesi’ndeki evlerinin bahçesinde eşi ile birlikte oturan Cihan Gönendi, öğlenden sonra evinden dumanların yükseldiğini farketti. Sebebi henüz bilinmeyen yangında alevler kısa sürede tüm evi sardı. Gönendi, kendi imkanları ile yangına müdahale etmeye çalışırken, komşuları itfaiyeye haber verdi. Yangın bir süre sonra itfaiye tarafından söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi. Evin yanmasına çaresizlikle izleyen Cihan Gönendi'yi komşuları sakinleştirmeye çalıştı. Yaralananın olmadığı ancak evin tmamen kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı.

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