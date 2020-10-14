Yangın çıkan evde Hint keneviri serası bulundu

İstanbul’da bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye ve polis ekipleri, bodrum katta Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek buldu.

Olay dün Arnavutköy ilçesine bağlı Bolluca Mahallesinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre söz konusu adresteki ikamette bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangına apartman sakinleri çıkan yangın için olay yerine itfaiye çağırdı. Evin bodrum katında çıkan yangına müdahale için itfaiye ekipleri ile birlikte polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılırken, polis ve itfaiye ekipleri , duman tahliyesi sırasında jeneratör odasına girdi. Polis binanın bodrum katında Hint keneviri yetiştirilen düzenek fark etti. Hint kenevirlerinin yetiştirildiği odada yapılan incelemelerde, ayrı ayrı saksılar içerisinde 203 kök Hint keneviri, aydınlatma sistemi ile ısıtma ve sulama sistemi ele geçirildi.

Bodrum katını başkasına kiraladığı tespit edilen daire sahibi Süleyman Mutlu Ö., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki sorgusu sürerken, polis daireyi kiraladığı öne sürülen kiracının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

