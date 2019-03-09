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Yangın çıkan evde Hint keneviri yetiştirme düzeneği bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 10:46 | Son Güncelleme

Adana'da bir evde çıkan yangına müdahale eden ekipler, banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek buldu - Ev sahibi, polis tarafından gözaltına alındı

Adana'da, evinde çıkan yangına müdahale eden ekiplerin, banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirme düzeneği bulduğu üniversite öğrencisi gözaltına alındı.

Üniversitesi öğrencisi M.B. (23) merkez Sarıçam ilçesi Gültepe Mahallesi'ndeki evinde yangın çıkması üzerine itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi yangını söndürdü, tedbir amaçlı adrese gelen polis ekipleri ise incelemeleri sırasında evin banyo ve yatak odasında Hint keneviri yetiştirmek için kurulmuş düzenek tespit etti.

Özel olarak havalandırma, nemlendirme ve ışıklandırma sistemi bulunan banyo ve yatak odasında, saksılar içinde Hint keneviri yetiştirildiği belirlendi.

M.B, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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adana kenevir yangın

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