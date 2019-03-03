HABER

Yangın çıkan evde mahsur kalan 5 kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 18:21 | Son Güncelleme

Adana'da bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi itfaiye ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir apartmanın dördüncü katında çıkan yangında mahsur kalan 4'ü çocuk 5 kişi kurtarıldı.

Pınar Mahallesi'nde 12 katlı apartmanın 4'üncü katında oturan Atilla ve Güler Adakoğlu çiftine ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangında Güler Adakoğlu, hastalıktan dolayı yatağa bağlı olan eşi Atilla Güler'i kendi imkanlarıyla daireden çıkaramayınca yardım istedi.

Öte yandan, binanın 6'ncı katındaki dairede de 4 çocuk mahsur kaldı.

Atilla Adakoğlu ile 4 çocuk olay yerine gelen itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından binadan çıkartıldı.

Dumandan etkilenen Adakoğlu ile çocuklara olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri müdahale etti.

Çocuklar ayakta yapılan tedavinin ardından ailelerine teslim edildi, Adakoğlu ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın sırasında dışarıda bulunan bir anne, kızının kendisini telefonla arayıp, "Anne boğuluyoruz, bize ne olacak" dediğini anlattı.

Çocuklardan biri ise yangın sırasında panikle anahtarı düşürdüğünü, ortamın karanlık olduğunu, daha sonra vatandaşların gelip kendisini ve kardeşini kurtardığını söyledi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırması sürüyor.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Sancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandıSancaktepe'de soba faciasında ölen iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı
İmarsız alanda devre mülk satışına tepkiİmarsız alanda devre mülk satışına tepki
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana apartman Çocuk kurtarma mahsur kalma yangın

En Çok Okunan Haberler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Kandilli'den korkutan deprem açıklaması: Sürpriz olmasın

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İdris Naim Şahin'e yönelik sert sözler

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Tetiğe dokundu sonrası korkunç! Kanlar içinde yere yığıldı...

Hatay'da jandarma ile insan kaçakçıları arasında çatışma

Hatay'da çatışma! Ölü ve yaralılar var

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit polis, son yolculuğuna uğurlandı

Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.