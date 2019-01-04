Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen Suriye uyruklu anne ve 3 çocuğu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, merkez Onikişubat ilçesi Malik Ejder Mahallesi 44008 Sokak'ta müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Ekipler, içeride mahsur kalan ve isimleri öğrenilemeyen Suriyeli kadın ile 3 çocuğunu tahliye etti.

Dumandan etkilenen 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine götürüldü.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

