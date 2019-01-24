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Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2019 01:51 | Son Güncelleme

Yangın çıkan evde mahsur kalan anne ve çocukları kurtarıldı

Kahramanmaraş'ta yangın çıkan evlerinde mahsur kalıp dumandan etkilenen anne ve iki çocuğu kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Elbistan ilçesine bağlı Çatova Mahallesi'ndeki bir müstakil evde, iddiaya göre, kilere dökülen sönmemiş soba kömüründen yangın çıktı.

Binadan yükselen dumanları gören komşular, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirip içeride mahsur kalan ve isimleri öğrenilemeyen kadın ile iki çocuğunu tahliye etti.

112 Acil Servis ekiplerince olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Elbistan Devlet Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan anne ve çocuklarının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi.

İtfaiye ekipleri yangını güçlükle söndürürdü.

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Anahtar Kelimeler:
Elbistan Kahramanmaraş yangın

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