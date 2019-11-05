HABER

Yangın çıkan evde yalnız bırakılan çocuğu itfaiye kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2019 18:34 | Son Güncelleme

MALATYA'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı.

Taha AYHAN/MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, 4 katlı apartmanın 3'üncü katındaki dairenin balkonunda yangın çıktı. Evde ailesinin bulunmadığı sırada yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı. Yaralananın olmadığı yangından sonra eve gelen çocuğun annesi gözyaşlarına boğuldu.

Olay, akşam saatlerinde Kernek Mahallesi'nde meydana geldi. Şehit Mehmet Kurnaz Sokak'ta bulunan 4 katlı apartmanın 3'üncü dairenin balkonunda yangın çıktı. Aynı apartmanda oturanlar dumanların yükseldiğini görünce evde bulunanları uyarmak için zili çaldı ve kimsenin olmadığını fark etti. Bu sırada evden gelen çocuk sesini duyanlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonda çıkan yangını söndürürken, evde yalnız bırakılan ve ismi öğrenilemeyen çocuğu aşağıya indirerek, üşümemesi için battaniyeye sardı. Yangını haber alarak eve gelen çocuğun annesi ise çocuğu kucağına alarak ve gözyaşı döktü.

​Ekipler evde hasara yol açan yangının çıkış nedenini araştırıyor.

PARTNER Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su Aliye'nin küçük Ayşe'sine bir de şimdi bakın! Bir içim su
Teknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlarTeknoloji bağımlılığına karşı çocuklara masal anlatıyorlar
Zodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandıZodyak bot ve motorunu çalan 2 kişi tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Joker kullandığı soru sosyal medya kullanıcılarını çıldırttı

Doğum gününe özel üstsüz poz

Doğum gününe özel üstsüz poz

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Erdoğan'dan Arınç'a 'KHK' tepkisi!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Jandarma adeta etten duvar ördü

Jandarma adeta etten duvar ördü

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

Pendik'te hamile kadına kabusu yaşatmışlardı! İstekleri şaşırttı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Düğmeye basıldı! Çok sayıda kişiye gözaltı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Kar yağışı sürprizi! Her yer beyaza büründü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

MSB paylaştı! Asker böyle paylaştı

Şimdi gözler deprem sonrası oluşacak büyük yangınlara çevrildi!

Deprem için yeni bir uyarı geldi! Gözler oraya çevrildi

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

Eminönü’ndeki balıkçılarla ilgili flaş gelişme

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin "Çubuk iddiaları"na raporla yalanlama

İçişleri Bakanlığı'ndan CHP'nin iddialarına cevap!

Dehşet saçan özel halk otobüsü şoförünün şok eden ifadesi

Beşiktaş'ta dehşet saçmıştı! Şoförün ifadesi şoke etti

Son dakika: Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

Kuzey Irak'ta PKK operasyonu! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.