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Yangın çıkan evdeki 4 çocuk komşuları tarafından kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2019 17:21 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı, 4 çocuk komşuları tarafından son anda kurtarıldı.

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'de 3 katlı binanın en üst katındaki dairede yangın çıktı, 4 çocuk komşuları tarafından son anda kurtarıldı. En küçük çocuğunu götürdüğü hastaneden dönüşte evinin kullanılamaz hale geldiğini gören Feradiba Ayvalık, şok yaşadı.
Yeni Mahalle'de, Ayvalık ailesinin yaşadığı 3 katlı binanın en üst katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tümünü sararken, içeride bulunan 4 çocuk, komşuları tarafından kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, evde kiracı olarak kalan ailenin eşyaları kullanılamaz hale geldi.
Eşinin cezaevinde olduğunu belirten 5 çocuk annesi Feradiba Ayvalık, en küçük çocuğunu hastaneye götürdüğü sırada yangının çıktığını belirterek, "Eve geldiğimde her yer alevler içindeydi. Evde kalan diğer çocuklarım, komşularım tarafından alevlerin içinden çıkarılmış. Onlara bir şey oldu diye çok korktum. Şükürler olsun ki hepsi iyi ama bundan sonra ne yapacağız, nasıl yaşayacağız bilmiyorum" diye konuştu.
Yangın sırasında evde olan Lavin Ayvalık (16) ise o sırada evde olduğunu ve çok korktuğunu belirterek, "Evdeydim. Aniden evi alev sardı. Alev alan odada kardeşlerim vardı. Komşular gelip beni ve kardeşlerimi alt kata aldı. Dün akşam amcalarda kaldık. Evleri küçük olduğu için sığamıyoruz. Okul kıyafetlerimiz de yandı. Okula gidecek ve giyecek elbiselerimiz kalmadı" dedi.
Kaymakam Osman Doğramacı'nın talimatıyla, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı görevlileri, yangın çıkan evde inceleme yaptı. İnceleme sonucu, eşyaları hasar gören ve maddi durumları kötü olan aileye, ilk etapta 2 bin lira para desteğinde bulunuldu.

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