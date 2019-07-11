Yangın çıkan evdeki ailesini kurtardı

Muğla'da 4 yaşındaki çocuk, evlerinde çıkan yangında uyuyakalan ailesini uyandırarak alevlerin arasında kalmaktan kurtardı.

Armutalan Mahallesi Orgeneral Mustafa Muğlalı Caddesi'ndeki dört katlı apartmanın çatı katında bulunan evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları ve alevleri fark eden evin küçük çocuğu Sertuğ Dinçbilek, uyuyan ailesini uyandırdı.

Altı kişilik Dinçbilek ailesi, apartmandan çıktıktan sonra durumu itfaiyeye bildirdi.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, 112 Acil Servis, polis ve zabıta ekibi sevk edildi.

Dumandan etkilenen 7 kişiye olay yerinde sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Alevlere müdahale sırasında çatıdan düşerek yaralanan itfaiye eri Marmaris Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince yaklaşık bir saatte söndürülen yangında 4 daire hasar gördü.

