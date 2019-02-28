Yangın çıkan evlerinden kedileriyle kurtarıldılar

Taylan YILDIRIM/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 2 katlı evde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevlerin sardığı evden 3 kişi ile 3 kediyi itfaiye görevlileri çıkarırken, 1 kediyi de mahalleli kurtardı.

Bayraklı'ya bağlı Fuat Edip Baksi Mahallesi 1651 Sokak'taki 2 katlı evde, sabah saatlerinde, elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede evi sararken, ihbar üzerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Söndürme çalışmalarına başlayan itfaiye görevlileri, evdeki Leman Marmara, Ayfer ve Aşkın Orbay ile 3 kediyi kurtardı. Evde kalan 4'üncü kediyi ise mahalleli dışarı çıkardı. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, yangın sırasında evde bulunanların sağlık durumunun iyi olduğunu belirledi. Üşümemeleri için battaniye verilen daire sakinleri, itfaiye ekibinin çalışmalarını izledi. Evdeki yangın ise söndürüldü.

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