Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler

İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 854 Sokak üzerindeki bir kahvehanenin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bodruma atılan bir sigara izmaritinden dolayı alt katta depolanan kağıtlar tutuştu. Yangının ardından kahvehane ve bulunduğu bina kısa sürede dumanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada olayı görüntüleyen basın mensuplarının kamera ve fotoğraflarına yansıyan görüntüler ise bu kadar rahatlık olmaz dedirtti.

Yangın öncesi içeride tavla ve okey oynayan müşteriler yangına rağmen yerlerinden kalmayarak söndürme çalışmaları devam ederken oyunlarına devam etti. Müşterilerin bazıları yangına rağmen oyunlarını yarıda bırakmayarak hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdü.

"OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER EKSİLMESİN DİYE"

Olayı görüntüleyen bir basın mensubunun tavla oynayanlara yönelttiği "İçeride duman var yangın hale sürüyor siz tavla oynuyorsunuz?" sorusunu ise tavla oyuncuları, “Gel otur gel yangın bitti onun için devam ediyoruz. Yangından kalma duman var, tehlike yok. Ama söndü tehlike kalmadı” diye cevaplandırdı.