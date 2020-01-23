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  4. Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler

Yangın çıkan kahvehanede tavla ve okeyi bırakmayarak oyuna devam ettiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:41 | Son Güncelleme

Denizli’de bir kahvehanenin bodrumunda çıkan yangında bu kadar rahatlık da olmaz dedirten görüntüler ortaya çıktı. Bodrumu yanan kahvehanedeki müşteriler yangına rağmen oynadıkları tavla ve okey oyunlarına devam etti.

İlginç olay, Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi 854 Sokak üzerindeki bir kahvehanenin bodrum katında meydana geldi. İddialara göre, bodruma atılan bir sigara izmaritinden dolayı alt katta depolanan kağıtlar tutuştu. Yangının ardından kahvehane ve bulunduğu bina kısa sürede dumanlar içinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangına hızlı bir şekilde müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Bu sırada olayı görüntüleyen basın mensuplarının kamera ve fotoğraflarına yansıyan görüntüler ise bu kadar rahatlık olmaz dedirtti.

Yangın öncesi içeride tavla ve okey oynayan müşteriler yangına rağmen yerlerinden kalmayarak söndürme çalışmaları devam ederken oyunlarına devam etti. Müşterilerin bazıları yangına rağmen oyunlarını yarıda bırakmayarak hiçbir şey olmamış gibi oyunlarını sürdürdü.

"OYUN OYNAMAYA DEVAM ETTİLER EKSİLMESİN DİYE"

Olayı görüntüleyen bir basın mensubunun tavla oynayanlara yönelttiği "İçeride duman var yangın hale sürüyor siz tavla oynuyorsunuz?" sorusunu ise tavla oyuncuları, “Gel otur gel yangın bitti onun için devam ediyoruz. Yangından kalma duman var, tehlike yok. Ama söndü tehlike kalmadı” diye cevaplandırdı.

Olayı gördü tanığı Vahap Gedik ise yangına rağmen içeridekilerin oyunu yarım bırakmadıklarını kaydederek, “Sigara içmek için çıkan birisi oraya sigara atmış, orada kartonlar vardı. O tutuşmasıyla birden alev aldı, söndürmeye çalıştık ama söndüremedik. Oyun oynamaya devam ettiler eksilmesin diye, devamlı oynadılar yani, tam duman içeriyi bastıktan sonra millet dışarıya çıktı, biz bağırdıktan sonra öyle çıktık. Yoksa çıkmıyorlardı, oyunu terk etmiyorlar. Alev almasıyla içerisi duman oldu” dedi.

POLİSLE MÜŞTERİLER ARASINDA GÜLDÜREN DİYALOG

Olay yerindeki polis ekiplerinin yangının çıktığı kahvehaneye girmek isteyen müşterilere "Tamam şu duman bir dağılsın işler bitsin öyle içeri girersiniz" diyaloğu ise hem düşündürdü hem de güldürdü.

Yangın yaklaşık 15 dakikalık müdahalenin ardından söndürüldü.

(İHA)

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Denizli kahvehane yangın

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