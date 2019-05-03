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Yangın çıkan okulda 'sabotaj' önlemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 03:21 | Son Güncelleme

ADANA'da Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda elektrik kontağından çıkan yangında hasar meydana geldi.

Akif ÖZDEMİR/ ADANA, (DHA)- ADANA'da Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda elektrik kontağından çıkan yangında hasar meydana geldi. Yangın sırasında meydana gelen patlamadan dolayı özel harekat polisi, olası sabotaj saldırısı ihtimaline karşın yönelik çevrede tedbir aldı.

Gürselpaşa Mahallesi'nde bulunan Şengül-Kenan Şenbayrak İlkokulu'nda patlama sesleri geldiği yönünde vatandaşlar, polise ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, demir makası ile kapısını kesip girdiği okulda incelemelerde bulundu. Yangının, okulun alt katındaki elektrik panosunda çıktığı belirlendi. Bu sırada olası sabatoj ihtimaline karşın özel harekat timleri, çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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