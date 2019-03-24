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Yangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 24.03.2019 09:17 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulundu

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Polis, yanında benzin bidonu bulunan otomobilin kundaklanmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.
İnegöl ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında park halinde bulunan Sezai Ergün'e ait 35 KRR 31 plakalı otomobilde yangın çıktı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri, alev topuna dönen otomobildeki yangına müdahale ederek, kısa sürede söndürdü. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, yapılan incelemede, aracın yanında benzin bidonu bulundu.
Otomobilin kundaklandığı ihtimali üzerinde duran polis ekipleri, çalışma başlattı.

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Yangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulunduYangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulunduYangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulunduYangın çıkan otomobilin yanında boş benzin bidonu bulundu

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