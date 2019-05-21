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Yangın değil, mangal dumanı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

SİVAS kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanı, ramazan ayında iftar ve sahurda dolup taşıyor.

Yangın değil, mangal dumanı

Hüsnü Ümit AVCI- İrfan ÖZŞEKER/ SİVAS, (DHA)- SİVAS kent merkezi yakınlarındaki Paşabahçe mesire alanı, ramazan ayında iftar ve sahurda dolup taşıyor. İftar saatlerinde aynı anda yakılan mangallar nedeniyle bölge duman altında kalıyor.
Sivas'ta vatandaşlar, havaların sıcak seyrettiği ramazan ayında iftar için kent merkezine 5 kilometre mesafedeki Paşabahçe mesire alanını tercih ediyor. Vatandaşlar, mesire alanında yer bulabilmek için sabah saatlerinde gelerek eşyalarını önceden kameriyelere bırakıyor. Saatler öncesinden mesire alanının yolunu tutan aileler, iftara kadar burada vakit geçiriyor. Kameriyelerde yer bulamayanlar ise ağaç altları ve çimlerin üzerini tercih ediyor, bazıları ise geri dönmek zorunda kalıyor.
Ezanın yaklaşmasıyla birlikte mangallar yakılıyor. Aynı anda yakılan mangal ve semaverden çıkan dumanlar, mesire alanından yükseliyor. Ağaçlar arasından çıkan dumanlar, bölgeyi etkisi altına alıyor. Bazı aileler, sahura kadar mesire alanında zaman geçirmeyi tercih ediyor. Sahuru da burada yapan aileler, evlerinin yolunu tutuyor.
RAMAZANIN VAZGEÇİLMEZ MEKANI
Paşabahçe'nin Sivas'ın bir kültürü olduğunu ve normal günlerin dışında ramazanda daha büyük yoğunluk yaşandığını belirten vatandaşlar, iftar ve sahurlarını açık havada yapmayı tercih ettiklerini belirtiyor.
İsrail'de yaşayan ve akrabalarını ziyaret için Sivas'a gelen Murat Akar, "Ramazanda bu geleneğin sürmesi çok güzel bir şey. Ailece buraya iftara geldik. İftarımızı ve sahurumuzu yaptıktan sonra evimize gideceğiz. Paşabahçe aslında Sivaslıların çok tercih ettiği bir mesire alanı ama ramazan ayında daha çok ilgi görüyor" dedi.
Ozmuş köyünden mesire alanına gelen Haydar Doğan, "İftar için aile yemeği veriyoruz. Doğan ailesi olarak 150 kişilik yemek yapıyoruz. Her yıl yapıyoruz. Paşabahçe çok temiz ve açık hava. Bu yüzden burayı tercih ediyoruz" dedi.
Ailesiyle birlikte iftara gelen Muzaffer Aksu ise, "Havalar ısındı. Evde sıkıldık ve piknik yapalım istedik. Bir hayli yoğunluk var, insanlara yetmiyor. Biz buranın daha da büyütülmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Yangın değil, mangal dumanıYangın değil, mangal dumanıYangın değil, mangal dumanıYangın değil, mangal dumanı

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